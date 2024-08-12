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        Mersin'de orman yangını

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:51
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        Mersin'de orman yangını
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        Mersin Bozyazı'ya bağlı Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışması sürüyor.

        Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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        #Mersin
        #orman yangını
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