Mersin'de orman yangını
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 12.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:51
Mersin Bozyazı'ya bağlı Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışması sürüyor.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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