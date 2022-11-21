Otomobil devrildi: Anne ve 3 çocuğu yaralandı 0:00 / 0:00

AA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan üçü çocuk dört kişi, hastaneye kaldırıldı.

Tülay Çetin idaresindeki otomobil, Karayakup Mahallesi İnoluk mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle ters dönen aracın sürücüsü ile üç çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulanslara bindirilen yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.