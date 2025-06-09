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        Haberler Gündem Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil iki motosiklete çarptı: 5 yaralı

        Mersin'de otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 20:03 Güncelleme: 09.06.2025 - 20:03
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        Otomobil iki motosiklete çarptı: 5 yaralı
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        O.I. idaresindeki otomobil, Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı, daha sonra B.B.K'nin kullandığı motosikleti sürükledi.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kazayı gören polis ekipleri, yaralılara müdahale etti.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada 2'si hafif 5 kişinin yaralandığını belirledi.

        Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralandığı tespit edilen B.B.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Öte yandan, otomobilin, B.B.K'nin kullandığı motosikleti sürükleyerek kaldırıma çarpıp durması, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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