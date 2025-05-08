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        Haberler Gündem Mersin'de parkta bir kişi ölü bulundu - Güncel haberler

        Mersin'de parkta bir kişi ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir parkta yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Aslan Kaya olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 01:09 Güncelleme: 08.05.2025 - 01:10
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        Parkta bir kişi ölü bulundu
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        Anıt Mahallesi Aznakay Parkı'nda yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede, Aslan Kaya (63) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cansız beden, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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