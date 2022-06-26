Mersin'de 'yan baktın' katliamı! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, gençler arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 2 genç av tüfeğiyle öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle 4225 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce husumetli olan Bünyamin Davarcı (22), Ender Yıldırım (22), A.S. (23), ile karşı taraftan E.D. (28), E.D. (17), E.D.(19) ve A.C.Y. (16) arasında gündüz saatlerinde 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençleri mahalleliler ayırdı.

2 GENÇ GÖĞSÜNDEN VURULDU

Gece saat 01.30 sıralarında aynı yerde toplanan gençlerin tartışması yine kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Bünyamin Davarcı ve Ender Yıldırım göğüslerinden av tüfeğiyle vuruldu. Hemen arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Bünyamin Davarcı ile Ender Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra polis yaptığı çalışmada, A.S., E.D., E.D., E.D. ve A.C.Y.'yi kavgada kullanılan av tüfeği ile birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.