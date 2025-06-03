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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: 4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        4 yıllık takibin sonunda... Traktör kazası dediler... Gerçek çok başka çıktı!

        Mersin'de, 4 yıl önce traktör kazasında öldüğü değerlendirilen İbrahim S.'yi tabancayla öldürdüğü belirlenen D.B. ve M.B. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.B. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 07:30 Güncelleme: 03.06.2025 - 07:30
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        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde olay, 20 Aralık 2021 tarihinde ilçeye bağlı Kuskan Mahallesi İğde mevkiinde meydana geldi. Traktör kazasında öldüğü değerlendirilen İbrahim S.'nin vücudunda 2 mermi yarası tespit edildi.

        KAZA DEĞİL CİNAYET ÇIKTI

        DHA'daki habere göre soruşturmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri 4 yıl boyunca süren titiz ve detaylı çalışma sonucunda, olayın kasten işlenmiş bir cinayet olduğunu tespit etti.

        İKİ ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal incelemeler ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin D.B. ve M.B. olduğu tespit edildi.

        ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

        Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanırken, M.B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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