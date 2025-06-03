Mersin'in Gülnar ilçesinde olay, 20 Aralık 2021 tarihinde ilçeye bağlı Kuskan Mahallesi İğde mevkiinde meydana geldi. Traktör kazasında öldüğü değerlendirilen İbrahim S.'nin vücudunda 2 mermi yarası tespit edildi.

KAZA DEĞİL CİNAYET ÇIKTI

DHA'daki habere göre soruşturmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri 4 yıl boyunca süren titiz ve detaylı çalışma sonucunda, olayın kasten işlenmiş bir cinayet olduğunu tespit etti.