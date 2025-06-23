Mersin'de olay, 29 Eylül 2024'te Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi’nde meydana geldi. Tahir Kaya (67), patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yoldan geçmek isterken iddiaya göre pekmez kaynatan komşusu Kemal Veli Akyaka (65) tarafından engellendi.

"TOZ PEKMEZE GİRECEK" DİYE UYARDI Durmuş Akyaka ve eşi Ruhan Akyaka hayatlarını kaybetmişti. DHA'daki habere göre Akyaka, çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek, komşusundan başka bir yerden gitmesini istedi.

AV TÜFEĞİNİ ALIP HEPSİNİ VURDU Buna karşı çıkan Kaya ile Akyaka arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelin Ruhan Akyaka'ya ateş açtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER Öldürülen Kemal Veli Akyaka. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu. Cenazeler yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.