Baba, oğlu ve gelinini öldürmüştü... Pekmez katliamında karar!
Mersin'in Mut ilçesinde, komşusu 65 yaşındaki Kemal Veli Akyaka'yı, 35 yaşındaki oğlu Durmuş Akyaka ve aynı yaştaki gelini Ruhan Akyaka'yı av tüfeğiyle vurup öldüren 67 yaşındaki Tahir Kaya, karar duruşmasına çıktı. Kaya, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Mersin'de olay, 29 Eylül 2024'te Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi’nde meydana geldi. Tahir Kaya (67), patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yoldan geçmek isterken iddiaya göre pekmez kaynatan komşusu Kemal Veli Akyaka (65) tarafından engellendi.
"TOZ PEKMEZE GİRECEK" DİYE UYARDIDurmuş Akyaka ve eşi Ruhan Akyaka hayatlarını kaybetmişti.
DHA'daki habere göre Akyaka, çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek, komşusundan başka bir yerden gitmesini istedi.
AV TÜFEĞİNİ ALIP HEPSİNİ VURDU
Buna karşı çıkan Kaya ile Akyaka arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelin Ruhan Akyaka'ya ateş açtı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLERÖldürülen Kemal Veli Akyaka.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu. Cenazeler yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI
Silifke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında karar çıktı.
Mahkeme heyeti, Tahir Kaya'nın, öldürülen Ruhan Ortak Akyaka (35) için 'Kadına karşı canavarca hisle kasten adam öldürme’ suçunu sabit görerek ağırlaştırmış müebbet hapis cezası ile, eşi Durmuş Akyaka için 'Canavarca hisle kasten adama öldürme' suçu sabit görerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile baba Kemal Veli Akyaka içinse 'Kasten adam öldürme' suçunu sabit görerek 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.