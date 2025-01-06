Isınmak için kullandığı tüp hayatını aldı! Mersin'de, A.Ö.'nün evde ısınmak için kullandığı tüp bomba gibi patladı. Çıkan yangının ardından olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri A.Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

İhlas Haber Ajansı Giriş: 06.01.2025 - 09:17 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:28 facebook

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