Tarsus İdman Yurdu - Menemen Futbol Kulübü: 0-2

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Erhan Kutlu, Mehmet Dura, Şafak Nalbantoğlu
TARSUS İDMAN YURDU: Mert Can Salık, Arda (Sarp dk. 64 ), Yusuf Atım, Ege (Mohammad dk. 73 ), Emre Kara, Tugay, Kayra, Mert Temizkan, (Kerem dk. 87 ), Mehmet(Yusuf Eren dk. 73 ), Yunus (Zafer dk. 87 ), Furkan
MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Bora, Oktay, Ferhat (Atalay dk. 85), Ziya, Emre Keskin, Oğuzhan (Okan dk. 71 ), Muhammed (Murat dk. 85 ), Bedirhan (Kaan dk. 85 ), Mert Can Açıkgöz (Fuat dk. 79 ), Abdulkadir, Kadir
SARI KARTLAR: Mert Temizkan, Yunus, Emre Kara(Tarsus İdman Yurdu),Ferhat, Ziya, Murat (Menemen Futbol Kulübü)
GOLLER: Dk. 42 Mert Can Açıkgöz, Dk. 81 Ferhat (Menemen Futbol Kulübü)
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Menemen Futbol Kulübü´ne 2-0 yenildi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-01-29 17:34:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.