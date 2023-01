Tarsus İdman Yurdu - Menemen Futbol Kulübü: 0-2

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Erhan Kutlu, Mehmet Dura, Şafak Nalbantoğlu

TARSUS İDMAN YURDU: Mert Can Salık, Arda (Sarp dk. 64 ), Yusuf Atım, Ege (Mohammad dk. 73 ), Emre Kara, Tugay, Kayra, Mert Temizkan, (Kerem dk. 87 ), Mehmet(Yusuf Eren dk. 73 ), Yunus (Zafer dk. 87 ), Furkan

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Bora, Oktay, Ferhat (Atalay dk. 85), Ziya, Emre Keskin, Oğuzhan (Okan dk. 71 ), Muhammed (Murat dk. 85 ), Bedirhan (Kaan dk. 85 ), Mert Can Açıkgöz (Fuat dk. 79 ), Abdulkadir, Kadir

SARI KARTLAR: Mert Temizkan, Yunus, Emre Kara(Tarsus İdman Yurdu),Ferhat, Ziya, Murat (Menemen Futbol Kulübü)

GOLLER: Dk. 42 Mert Can Açıkgöz, Dk. 81 Ferhat (Menemen Futbol Kulübü)

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Menemen Futbol Kulübü´ne 2-0 yenildi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-01-29 17:34:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.