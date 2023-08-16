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        Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; 28 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 09:37
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        Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; 28 gözaltı (2)
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        28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Mersin'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 28'i yakalanıp, yakalandı. Adreslerdeki aramada, 2,1 kilogram skunk, 408 gram esrar, 490 gram metamfetamin, 36 gram kokain, 1242 adet sentetik hap, 4 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, 29 adet 9 milimetre tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, operasyonla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

        2023-08-16 09:36:16

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