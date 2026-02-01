Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı kuvvetli yağıştan etkilenen ilçelerde inceleme yaptı

        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kuvvetli yağıştan olumsuz etkilenen Mezitli ve Erdemli ilçelerinde incelemede bulundu.

        Giriş: 01.02.2026 - 12:21 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:21
        AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı kuvvetli yağıştan etkilenen ilçelerde inceleme yaptı
        AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kuvvetli yağıştan olumsuz etkilenen Mezitli ve Erdemli ilçelerinde incelemede bulundu.

        Kıratlı, 30 Ocak'taki yağışta zarar gören Mezitli ilçesindeki Doğulu Mahallesi ve Mezitli Deresi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.


        Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ve AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk ile görüşen Kıratlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


        Kıratlı, daha sonra Erdemli ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Kara ile Pınarbaşı, Çiftepınar ve Üzümlü mahallelerini ziyaret etti, yağıştan etkilenen vatandaşlar ve çiftçilerle görüştü.

        Kıratlı, yaptığı açıklamada, Mersin Valiliği koordinasyonunda tüm kamu kurumlarının sahada olduğunu belirtti.

        Çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Kıratlı, şu ifadeleri kullandı:

        "Şehrimizin her noktasındaki süreci yakından takip ediyoruz. En büyük tesellimiz can kaybı ve ciddi yaralanmanın yaşanmamış olmasıdır. Selden zarar gören vatandaşlarımız için hasar tespit çalışmaları da titizlikle devam etmektedir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaralarımızı en kısa sürede saracağız."

