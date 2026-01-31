Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
Mersin Spor: Olaseni 19, Cowan 15, Cruz 10, Ergi Tırpancı 7, White 8, March 9, Kartal Özmızrak 8, Leon Apaydın, Chassang 4, Enoch 7, Koray Çekici
Bahçeşehir Koleji: Homesley 19, Flynn 2, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 15, Williams 13, Mitchell 3, Furkan Haltalı 5, Ponitka, Kenan Sipahi 8, Hunter Hale 10
1. Periyot: 16-24
Devre: 40-36
3. Periyot: 65-52
Normal süre: 75-75
MERSİN
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.