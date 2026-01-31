Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 20:25 Güncelleme: 31.01.2026 - 20:25
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

        Mersin Spor: Olaseni 19, Cowan 15, Cruz 10, Ergi Tırpancı 7, White 8, March 9, Kartal Özmızrak 8, Leon Apaydın, Chassang 4, Enoch 7, Koray Çekici


        Bahçeşehir Koleji: Homesley 19, Flynn 2, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 15, Williams 13, Mitchell 3, Furkan Haltalı 5, Ponitka, Kenan Sipahi 8, Hunter Hale 10

        1. Periyot: 16-24

        Devre: 40-36

        3. Periyot: 65-52

        Normal süre: 75-75





        MERSİN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

