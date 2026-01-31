Habertürk
        Silifke'de refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu

        Silifke'de refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu

        Mersin'in Silifke ilçesinde, refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu.

        Giriş: 31.01.2026 - 16:00 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:00
        Silifke'de refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu
        Ali K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, Silifke-Antalya kara yolu Akdere mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ve çekici sevk edildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada, tırda maddi hasar oluştu.

