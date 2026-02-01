Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynel Nar yeniden görevine seçildi

        Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynel Nar, yeniden görevine seçildi.

        Giriş: 01.02.2026 - 10:03 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:03
        Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynel Nar yeniden görevine seçildi
        Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynel Nar, yeniden görevine seçildi.

        Odanın Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Tek listeyle yapılan seçimde Nar, yeniden başkanlık görevine getirildi.

        Nar, yaptığı konuşmada esnafın sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de esnafla iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirterek, "Esnafımıza her konuda yardımcı oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Düzenli olarak yaptığımız toplantılarla esnafımızın sorunlarını bizzat kendilerinden dinliyor, çözüm yollarını birlikte geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

