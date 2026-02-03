Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de otomobilinde standart dışı değişiklikler yapan sürücüye para cezası verildi

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde otomobilinde standart dışı değişiklikler yapan ve trafiğe plakasız çıkan sürücüye 32 bin 591 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 00:36 Güncelleme: 03.02.2026 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otomobilinde standart dışı değişiklikler yapan sürücüye para cezası verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde otomobilinde standart dışı değişiklikler yapan ve trafiğe plakasız çıkan sürücüye 32 bin 591 lira ceza uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince ilçe genelinde denetim yapıldı.

        Denetim kapsamında, otomobilinde mevzuata aykırı egzoz ve standart dışı süspansiyon sistemi bulunan ayrıca tescilli otomobili plakasız kullanan sürücü H.G'ye 32 bin 591 lira ceza kesildi.

        Otomobil trafikten men edildi.

        Ekiplerin denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Esenler'de iş yerinde yangının altından cinayet çıktı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Mersin'de cip, refüjde bekleyen vatandaşları ezdi: 3 ölü, 3 yaralı
        Mersin'de cip, refüjde bekleyen vatandaşları ezdi: 3 ölü, 3 yaralı
        Mersin'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu Araç sürücüsü...
        Mersin'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu Araç sürücüsü...
        GÜNCELLEME - Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü...
        GÜNCELLEME - Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü...
        Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
        Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
        Araç yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşlara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
        Araç yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşlara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
        Standart dışı kullanılan araç trafikten men edildi
        Standart dışı kullanılan araç trafikten men edildi