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        Mersin'de 18 katlı binanın son katında saunadan çıkan yangın söndürüldü

        MERSİN'de18 katlı bir binanın son katında bulunan dairede saunadan çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 18:19 Güncelleme: 12.10.2023 - 18:20
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        Mersin'de 18 katlı binanın son katında saunadan çıkan yangın söndürüldü
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        MERSİN'de18 katlı bir binanın son katında bulunan dairede saunadan çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkez Yenişehir ilçesi 50´nci Yıl Mahallesi'nde bulunan Zigana Plus Sitesi'nde öğle saatlerinde 18 katlı binanın son katında yangın çıktı. Suriyeli Hüsam Sous'a ait dairede saunadan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Suriyeli aile, binadan çıkarak canlarını kurtarırken, alevler binanın çatısına kadar yükseldi. Yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, binadaki diğer dairede bulunan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye ederken, site sakinleri de zarar görmesinden korktukları araçlarını dışarıya çıkardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin daireye hortum çekerek yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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