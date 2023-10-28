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        Akrabaların 'park' kavgası kanlı bitti: 1 ölü

        MERSİN'inTarsus ilçesinde Çelebi Çoğul (38), park tartışması nedeniyle çıkan kavgada akrabası Aşır Özdemir tarafından silahla vurularak öldürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:59 Güncelleme: 28.10.2023 - 23:00
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        Akrabaların 'park' kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde Çelebi Çoğul (38), park tartışması nedeniyle çıkan kavgada akrabası Aşır Özdemir tarafından silahla vurularak öldürüldü. 

        Olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önüne kamyon park edilmesine sinirlenen Fahri Çoğul, akrabası Aşır Özdemir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fahri Çoğul'un oğlu Çelebi Çoğul da olaya dahil oldu. Özdemir, iş yerinden aldığı silahı ateşleyerek Çelebi Çoğul'u vurdu. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan evli, 3 çocuk babası Çoğul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Aşır Özdemir polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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