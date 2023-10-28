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        Mersin'de 'Cumhuriyet' coşkusu; fener alayı düzenlendi

        MERSİN'deCumhuriyet'in kuruluşunun 100´üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Dronla görüntülenen etkinlikte ortaya renkli görüntüler çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 23:57 Güncelleme: 29.10.2023 - 00:00
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        Mersin'de 'Cumhuriyet' coşkusu; fener alayı düzenlendi
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        MERSİN'deCumhuriyet'in kuruluşunun 100´üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Dronla görüntülenen etkinlikte ortaya renkli görüntüler çıktı.

        Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı. Programa Vali Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcıların ellerinde Türk bayrağı ve fenerlerle yürüdüğü etkinlikte 100 metrelik Türk bayrağı taşındı. Mehter takımının da marşlarıyla eşlik ettiği fener alayının yürüyüşü Suphi Öner Öğretmenevinde son buldu. Yürüyüşün sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Etkinlik, dronla havadan da görüntülendi. 

        Programın ardından açıklama yapan Vali Pehlivan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yaptıklarını belirterek, şanlı Türk bayrağının çok kıymetli olduğunu söyledi. Pehlivan, "Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olduğu sürece ülkemiz, devleti ve milletiyle çok daha güçlü bir şekilde yarınlara yürüyecektir. Duyguluyuz, coşkuluyuz, 100'üncü yılımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Tarihimizden aldığımız güçle yeni bir yüzyıla adım atıyoruz" dedi.

        Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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