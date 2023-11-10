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        Terör örgütlerine finansman sağlayan 4 kişiye gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:00
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        Terör örgütlerine finansman sağlayan 4 kişiye gözaltı (2)
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        GÖZALTISAYISI4'E YÜKSELDİ

        Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağlayanlara yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece operasyonda gözaltı sayısı 4'e yükselirken kimliği saptanan 2 kişinin daha arandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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