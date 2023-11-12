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        Asena'yı döverek öldüren erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        MERSİN´dekız arkadaşı Esra Asena Temir'i (27) döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Bangiz (28) hakkında `Kadına karşı kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Temir ailesinin avukatı Serdan Söylemez, olayın ardından Temir'e yardım ettiği iddia edilen aile bireylerinin de yargılanması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:20
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        Asena'yı döverek öldüren erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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        MERSİN´dekız arkadaşı Esra Asena Temir'i (27) döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Bangiz (28) hakkında `Kadına karşı kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Temir ailesinin avukatı Serdan Söylemez, olayın ardından Temir'e yardım ettiği iddia edilen aile bireylerinin de yargılanması gerektiğini söyledi.

        Olay, 29 Haziran'da meydana geldi. İnşaat şirketi sahibi Mustafa Bangiz, iddiaya göre Toroslar ilçesindeki evine geldiği, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir ile gezmeye çıktı. Otomobilde Bangiz ile Temir arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa Bangiz, sevgilisini dövdü. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Temir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Temir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Mustafa Bangiz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bangiz tutuklandı. Otopsi işlemleri sonrası morgdan alınan Esra Asena Temir'in cenazesi Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        HASTANEYE GÖTÜRMEK YERİNE YOL KENARINA BIRAKMIŞ

        Mustafa Bangiz ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlanan Bangiz'in, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianamede, Temir´in aldığı ağır darbeler nedeniyle beyin kanamasını sonucu yaşamını yitirdiğine yer verildi. Bangiz´in, Temir´i hastaneye götürmek yerine yol kenarına bırakıp aile bireylerini aradığı ve onlar tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

        AİLE BİREYLERİ DE YARGILANMALI

        Temir ailesinin avukatı Serdan Söylemez, iddianameye katılmadıklarını söyledi. Cinayetin planlı, tasarlanmış bir şekilde gerçekleştirdiğini savunan Söylemez, "Bu basit bir kadın cinayeti değil. Planlı, tasarlanarak işlenmiş bir cinayettir. İddianamede aile bireyleri şüpheli olarak yer almamıştır. Buna katılmıyoruz. Aile bireylerinin de suça ortak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu sanığın tek başına işleyeceği, sonrasında kaçabileceği bir cinayet değil. Yargılama süresince bunun üzerinde duracağız ve dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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