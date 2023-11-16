Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı
MERSİN'deterörörgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli, yakalandı.
MERSİN'deterörörgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli, yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C içerisinde faaliyet yürüten, toplantı ve yürüyüşlere katılan, eleman temin eden, yurt dışındaki kamplara gidip, örgüt mensuplarına moral ve destek veren 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı dron destekli operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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