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        Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

        MERSİN'deterörörgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 09:08 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:10
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        Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı
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        MERSİN'deterörörgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli, yakalandı.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ, DHKP-C ve THKP-C içerisinde faaliyet yürüten, toplantı ve yürüyüşlere katılan, eleman temin eden, yurt dışındaki kamplara gidip, örgüt mensuplarına moral ve destek veren 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı dron destekli operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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