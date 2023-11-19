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        ÇBK Mersin - Çankaya Üniversitesi: 95-92

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:10
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        ÇBK Mersin - Çankaya Üniversitesi: 95-92
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        SALON:ServetTazegül

        HAKEMLER: Çağlar Özkan, Uğur Yüksel, Burak Pehlivan

        ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Kiss 8, Mabrey 21, Holingsvorth 10, Iagupova 16, Williams 12, Melis Gülcan 9, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 10, Meltem Avcı 1

        ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Walker 22, Melike Yalçınkaya 5, McCarty 30, Melike Tuğba Oral 6, Pierre-Louis 20, Fontaine, Gülse Uğur 9, Heja Yıldırım

        1'İNCİ PERİYOT: 25-22

        DEVRE: 58-52

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-67

        5 FAUL: 38.16 Asena Yalçın (ÇBK Mersin), 39.30 Walker, 39.57 Pierre-Louis (Çankaya Üniversitesi)

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11´inci haftasında ÇBK Mersin, kendi sahasında Çankaya Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. ÇBK Mersin parkeye; Asena Yalçın, Kiss, Mabrey, Holingsvorth, Iagupova 5'lisi ile çıktığı maçı 95-92 alarak taraftarını sevindirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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