ÇBK Mersin - Çankaya Üniversitesi: 95-92

SALON:ServetTazegül

HAKEMLER: Çağlar Özkan, Uğur Yüksel, Burak Pehlivan

ÇBK MERSİN: Asena Yalçın, Kiss 8, Mabrey 21, Holingsvorth 10, Iagupova 16, Williams 12, Melis Gülcan 9, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 10, Meltem Avcı 1

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Walker 22, Melike Yalçınkaya 5, McCarty 30, Melike Tuğba Oral 6, Pierre-Louis 20, Fontaine, Gülse Uğur 9, Heja Yıldırım

1'İNCİ PERİYOT: 25-22

DEVRE: 58-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-67

5 FAUL: 38.16 Asena Yalçın (ÇBK Mersin), 39.30 Walker, 39.57 Pierre-Louis (Çankaya Üniversitesi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11´inci haftasında ÇBK Mersin, kendi sahasında Çankaya Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. ÇBK Mersin parkeye; Asena Yalçın, Kiss, Mabrey, Holingsvorth, Iagupova 5'lisi ile çıktığı maçı 95-92 alarak taraftarını sevindirdi.