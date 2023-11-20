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        Trafik kazasında ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

        ANKARA'daTIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Sedat Gürkan Kaya'nın (24) cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:00
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        Trafik kazasında ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
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        ANKARA'daTIR'a arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Sedat Gürkan Kaya'nın (24) cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 03.00 sıralarında Çamlıdere ilçesi TEM Otoyolu Çamlıdere Kavşağı meydana geldi. İstanbul istikametine giden Uzman Çavuş Ö.Ö. yönetimindeki 10 BS 886 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı istikametteki TIR'a arkadan çarptı. Kazada araçtaki Uzman Çavuş Sedat Gürkan Kaya hayatını kaybetti; sürücü ile diğer Uzman Çavuş E.A. yaralandı. Yaralılar, götürüldüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Bekar olan Kaya'nın cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Kaya için Nacarlı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törene yakınları, kent protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kaya´nın cenazesi, kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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