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        Amatör maçta futbolcu hakeme saldırdı

        MERSİN´inErdemli ilçesinde, Erdemli Limonspor - Mut İdmanyurdu Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve saha dışına çıkan Limonspor sporcusu Galip Gök, kramponlarla yan ve orta hakeme saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:10
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        Amatör maçta futbolcu hakeme saldırdı
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        MERSİN´inErdemli ilçesinde, Erdemli Limonspor - Mut İdmanyurdu Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve saha dışına çıkan Limonspor sporcusu Galip Gök, kramponlarla yan ve orta hakeme saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Mersin Süper Amatör Ligi'nin 10. haftasında Erdemli futbol sahasında Erdemli Limonspor ile Mut İdmanyurdu Belediyespor karşı karşıya geldi. Orta hakem Burak Filik'in yönettiği maçta Mut İdmanyurdu Belediyespor 2-0 önde iken, Erdemli Limonspor'un futbolcusu Galip Gök kırmızı kart görerek saha dışına çıktı. Maç aynı skorla devam ettiği sırada bir pozisyona sinirlenen Gök, elinde kramponlarla sahaya girerek maçın yan hakemi Abdullah Polat'a saldırdı. Polat'a vurduktan sonra maçın orta hakemine de kramponlarını fırlatan Gök'ü iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi güçlükle sakinleştirdi. Olayın üzerine orta hakem maçı erteledi. Darp raporu alan hakemler, karakola giderek futbolcudan şikayetçi oldu.

        KULÜPLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

        Öte yandan olay sonrasında açıklamada bulunan Erdemli Limonspor Kulübü Başkanı Vehbi Özdemir, "Hiç görmek istemediğimiz bir olayla karşılaştık. Biz futbolcuyu engellemeye çalıştık ama olaylar yaşandı. Hakem maçı erteledi. Bizde kulüp olarak olayı çıkaran futbolcunun kulübümüzle ilişkisini kestik. Artık bizim kulüpte bir daha oynayamaz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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