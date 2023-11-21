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        Serdal Adalı: Beşiktaş zirveden uzak kalmayı kabullenemez

        Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, Mersin'de Beşiktaş genel kurul üyelerinin katımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:50
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        Serdal Adalı: Beşiktaş zirveden uzak kalmayı kabullenemez
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        Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, Mersin'de Beşiktaş genel kurul üyelerinin katımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

        Beşiktaş Kulübü başkan adaylarından Serdal Adalı, bir dizi programlara katılmak üzere Mersin'e geldi. Burda Beşiktaş genel kurul üyelerinin katımıyla düzenlenen toplantıya katılan Adalı, "Kasım ayında böyle konuşmayı hatta ve hatta böyle bir yarışın içinde olmayı hiç istemezdim. Bugün Beşiktaş'ın başarısını konuşuyor olmayı, hepimiz tüm kalbimizle tercih ederdik. Durum olağanüstü olunca biz de üzerimize düşeni yapıp, adaylığımızı camiamızın takdirine sunduk. Çokta güzel karşılık, destek bulduk. Birlik duygusunu yeniden tesis edebileceğimizin sinyalini aldık ancak içinde bulunduğumuz tablo maalesef ortada. Maddi ve manevi erozyona uğruyoruz. Bu durum her Beşiktaşlı gibi beni de tüm kalbimle derinden yaralıyor. Beşiktaş zirveden uzak kalmayı kabullenemez. Adaletsizliğe karşı orta yolu seçemez, başı daima diktir. Benim ve ekibimin enkaz edebiyatı yapmadan Beşiktaş'ımızla ilgili çok kısa vadede gerçekleşecek hayalleri ve umutları var. Mersin'de, Beşiktaş'ımızı yaşatan Mersin sokaklarında, Beşiktaş'ımızın formasıyla, atkılarıyla dolaşan bütün Beşiktaşlıları mutlu etmek ve yüzlerini güldürmek için bu kutsal göreve talibiz. Beşiktaş'ımız hepimizin umutları olmuştur. Kartalımızın yine zirvede uçmasını istiyoruz" dedi. 

        "TÜM KONGRE ÜYELERİNİ GÖREVE DAVET EDİYORUM'"

        Tüm taraftarları göreve davet eden Adalı, "Alt yapısı örnek, tesisi, tapusu, taşınmazıyla kısaca mali gücüyle bağımsız bir Beşiktaş istiyoruz. Okuluna, işine Beşiktaş formasıyla giden, mutlu bir camia istiyoruz. İşte bizim hayalimiz bunlar. Tüm kongre üyelerimizi göreve davet ediyorum. Gelin Beşiktaş'ımıza bu kez biz kanat olalım. Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuları Beşiktaş'ımızın bünyesinde toplayarak, Beşiktaş'ımıza yakışan başarıları yakalayabilmek, Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın açtığı yolda devam edebilmek, sizlere verebileceğimiz bir sözümüzdür. Ben ve arkadaşlarımız bunları yapabileceğimizi söylüyoruz. Artık vakit icraat vakti. Beşiktaş'ımızı yüceltme vakti. Artık vakit her cephede bir olma vakti. Vakit kara kartalı zirveye taşıma, ayağa kaldırma vaktidir" diye konuştu. 

        Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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