Silahlı saldırıda yaralanan spor kulübü başkanı, kurtarılamadı (2)

TOPRAĞAVERİLDİ

Mersin'in Tarsusilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in (44) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gengeç, Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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