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        Silahlı saldırıda yaralanan spor kulübü başkanı, kurtarılamadı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:40
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        Silahlı saldırıda yaralanan spor kulübü başkanı, kurtarılamadı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Mersin'in Tarsusilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in (44) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gengeç, Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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