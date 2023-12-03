Limonda 1000 TL'lik ihracat teşvikinden üretici memnun

TÜRKİYE'ninlimon deposu Mersin'in Erdemli ilçesinde hasat sürerken, ton başına verilen 1000 TL'lik ihracat teşviki üreticileri memnun etti.

Türkiye'de bu yıl beklenen 1,5 milyon ton limon rekoltesinin 400 bin tonunu karşılayan Erdemli'de, hasat sürüyor. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, mayer cinsi limonun kilosunun 2 liradan, Aydın cinsinin ise 5 liradan alıcı bulduğunu belirtti. Ton başına verilen 1000 TL'lik ihracat teşvikinin limon alış fiyatına 1,5 lira kadar yansıyacağını anlatan Şahin, rakamın yeterli olmadığını ancak yine de üretici için can suyu olduğunu söyledi.

'DESTEKLER ÇOK ÖNEMLİ'

Erdemli'nin limonun başkenti olduğunu vurgulayan Şahin, "Ülkemizin limon ihtiyacının yüzde 65'i Erdemli'de üretilen limonlar ile karşılanıyor. İlçemizde 80 bin dönüm arazide yılda, 400 bin ton limon üretimi gerçekleştiriliyor. Bu rakam, bu yıl daha da artabilir. Limonun daha iyi para etmesi ve üreticinin kazanması için hükümetimizin limon üreticisine verdiği destekler çok önemli" dedi.

Limon tüccarı ve aynı zamanda paketleme tesisi sahibi Erdoğan Yaşar ise "Hasat edilen limonlarımız fabrikalarımıza geliyor ve burada paketlendikten sonra Rusya, Ukrayna, Romanya ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor. Bütün üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.