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        Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 

        MERSİN ve Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne fon sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltı alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:50
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        Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 
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        MERSİN ve Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne fon sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltı alındı.

        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 kişi ile 2 şirketi tespit etti. Şüpheliler ve şirket hakkında MASAK tarafından düzenlenen raporda 1 milyon 200 bin lira civarında şüpheli para transferinin olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için harekete geçildi. Mersin ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 604 bin 345 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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