Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 

MERSİN ve Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne fon sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltı alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 kişi ile 2 şirketi tespit etti. Şüpheliler ve şirket hakkında MASAK tarafından düzenlenen raporda 1 milyon 200 bin lira civarında şüpheli para transferinin olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için harekete geçildi. Mersin ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 604 bin 345 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.