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        Mersin'de kolunu pres makinesine kaptıran işçi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kolunu pres makinesine kaptırması sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:13
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        Mersin'de kolunu pres makinesine kaptıran işçi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, kolunu pres makinesine kaptırması sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde inşaat sektörü için bağlantı malzemesi üretilen bir atölyede çalışan Resul Eren, kolunu pres makinesine kaptırdı.

        Eren'in bağırışını duyan mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine atölyeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Eren'in kolunu sıkıştığı yerden çıkardı.

        Olayda yaralanan işçi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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