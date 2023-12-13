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        Tarsus'ta başarılı sporcular ödüllendirildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:02
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        Tarsus'ta başarılı sporcular ödüllendirildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

        Kaymakamlık, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasınca, 2023'teki müsabakalarda başarılı olan Tarsuslu sporcular için ödül töreni düzenlendi.

        Programda konuşan Kaymakam Kadir Sertel Otcu, sporcuları tebrik etti.

        Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da gençlerin performansıyla gurur duyduklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından farklı branşlardaki 16 sporcu ile antrenörlerine altın ve kitap hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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