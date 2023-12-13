Tarsus'ta başarılı sporcular ödüllendirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.
Kaymakamlık, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasınca, 2023'teki müsabakalarda başarılı olan Tarsuslu sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Programda konuşan Kaymakam Kadir Sertel Otcu, sporcuları tebrik etti.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da gençlerin performansıyla gurur duyduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından farklı branşlardaki 16 sporcu ile antrenörlerine altın ve kitap hediye edildi.
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