Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Mersin'de "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesinde ikamet eden B.G, V.G.A, C.Ö, R.H. ve T.E'nin dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Bu kişiler adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlılardan B.G'nin "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan çok sayıda kaydının olduğu ve arandığı belirlendi.