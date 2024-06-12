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        Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

        Mersin'de "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:48
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        Mersin'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
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        Mersin'de "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesinde ikamet eden B.G, V.G.A, C.Ö, R.H. ve T.E'nin dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

        Bu kişiler adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlılardan B.G'nin "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan çok sayıda kaydının olduğu ve arandığı belirlendi.

        Şüphelilerden dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 14 bin lira ile çok sayıda banka kartı, cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

        Ele geçirilen cep telefonlarındaki incelemelerde, sazan sarmalı yöntemiyle "cinsel şantaj dolandırıcılığı" ve "kapora dolandırıcılığı" yaptığı tespit edilen zanlıların, 12 kişiden toplam 1 milyon 384 bin 500 lira haksız kazanç elde ettiği saptandı.

        Soruşturma kapsamında, dolandırıcılığa ilişkin müracaatı olmayan müştekilerle irtibat kurularak gerekli çalışmalara başlandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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