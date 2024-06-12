Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti

Daha sonra kız çocuğu, kadın polis memurunun ikna etmesiyle evden alınarak ambulansa bindirildi. Yüzündeki morluklara rağmen çocuğunu bırakmak istemeyen anne Gönül K. da ambulansa alındı. Tuana D. ve annesi Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, anneanne de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.