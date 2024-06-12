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        Haberler Dünya Rus deniz filosu Küba'ya gitti, ABD bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi | Dış Haberler

        Rus deniz filosu Küba'ya gitti, ABD bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi

        Küba, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceğini bildirdi. Rus filosu, Florida kıyılarına yaklaşınca ABD bölgeye 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağının konuşlandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 19:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 19:05
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        ABD'den Rus filosuna karşı savaş gemisi
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        ABD Donanması, Küba'yı ziyaret eden Rus deniz filosunun Florida'nın güney kıyılarına 50 kilometre kadar yaklaşması üzerine bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi.

        ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (NORTHCOM) Miami Herald gazetesine yapılan açıklamada, Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağının konuşlandırıldığı bildirildi.

        Açıklamada, ABD'nin, Rus filosunun bölgede bulunması ve faaliyetlerinden endişe duymadığı ancak yine de güney Florida sahillerine yaklaşık 50 kilometre yaklaşması nedeniyle takip için ABD savaş gemilerinin konuşlanmasına izin verildiği kaydedildi.

        NORTHCOM'un açıklamasında, "Standart prosedürlere uygun olarak, uluslararası sularda Atlantik Okyanusu'ndan geçen Rus gemilerini aktif olarak izliyoruz. Rusya'nın bölgede konuşlandırılması ABD için doğrudan bir tehdit veya endişe oluşturmayan rutin deniz faaliyetlerinin bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

        Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan 6 Haziran’da yapılan açıklamada, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği bildirilmişti.

        Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır." denilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #rusya
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