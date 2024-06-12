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        Kadın hastalıklarının duayen hocası Prof. Dr. Ali Ayhan'ın cenazesi defnedildi

        Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:30 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:30
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        Kadın hastalıklarının duayen hocası Prof. Dr. Ali Ayhan'ın cenazesi defnedildi
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        Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybeden Başkent Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Ali Ayhan için Anamur ilçesindeki Mersin Üniversitesi (MEÜ) Anamur Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Ali Ayhan Yerleşkesinde tören düzenlendi.

        Törenin ardından Prof. Dr. Ayhan'ın cenazesi, Ören Mahallesi'ndeki Nasrettin Mezarlığına götürüldü, kılınan namaz sonrasında toprağa verildi.

        Törene, Ayhan'ın ailesi, yakınları, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

        - Ayhan'ın vefatı

        Başkent Üniversitesi Hastanesinde yaklaşık iki ay önce ağır viral enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Ali Ayhan, 10 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

        Çok sayıda öğrenci yetiştiren ve kadın kanserleri ile kanser öncüsü lezyonların tanı ve tedavisi, kanser taraması ve kolposkopi alanlarının ileri gelen hocalarından Prof. Dr. Ali Ayhan, 2007'den bu yana Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görevini sürdürüyordu.

        Ayhan için dün Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda tören düzenlenmiş, daha sonra Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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