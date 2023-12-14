Mersin'de 24 sikke ve 4 obje ele geçirildi
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 bronz sikke ve 4 objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 bronz sikke ve 4 objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Takibe alınan şüpheliler, operasyonla yakalandı. Zanlıların aracında, ikisi yüzük 4 obje ve 24 bronz sikke ele geçirildi.
Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen eserler, Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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