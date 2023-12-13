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        Mersin'de 550 litre sahte içki ele geçirildi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde 550 litre sahte içki ele geçirilen evdeki 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:49
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        Mersin'de 550 litre sahte içki ele geçirildi
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde 550 litre sahte içki ele geçirilen evdeki 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretildiği belirlenen Çukurasma Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenlendi.

        Evdeki aramada 550 litre sahte içki ve ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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