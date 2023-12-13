Mersin'de 550 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde 550 litre sahte içki ele geçirilen evdeki 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretildiği belirlenen Çukurasma Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenlendi.

Evdeki aramada 550 litre sahte içki ve ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

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