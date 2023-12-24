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        İlkem Yapı Tarsus Spor - Beşiktaş: 71 - 95

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:02 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:05
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        İlkem Yapı Tarsus Spor - Beşiktaş: 71 - 95
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıoğlu, Almina Kocabaş, Sami İrek.

        İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Kübra Erat 3, Büşra Akgün 3, Terezia Palenikova 23, Khadijiah Cave 15, Gmrice Davis 9, Işılay Eğin 2, Yağmur Bul 3, Danielle Robinson 13

        BEŞİKTAŞ: Dana Evans 24, Elif Bayram 14, Nogic 16,  Zeynep Can 2, Tijana Krivacevic 12, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu 3, Yueru Li 18

        1'İNCİ PERİYOT: 19-15

        DEVRE: 37-48

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-75

        Basketbol Süper Ligi 16'ncı haftasında Mersin´de İlkem Yapı Tarsus Spor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş deplasmanda rakibini 95-711 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 10'uncu galibiyetini elde etti. Tarsus Spor ise parkeden 11'inci kez mağlup ayrıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin - Mustafa ERCAN

        2023-12-24 18:01:48

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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