İlkem Yapı Tarsus Spor - Beşiktaş: 71 - 95
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıoğlu, Almina Kocabaş, Sami İrek.
İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Kübra Erat 3, Büşra Akgün 3, Terezia Palenikova 23, Khadijiah Cave 15, Gmrice Davis 9, Işılay Eğin 2, Yağmur Bul 3, Danielle Robinson 13
BEŞİKTAŞ: Dana Evans 24, Elif Bayram 14, Nogic 16, Zeynep Can 2, Tijana Krivacevic 12, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu 3, Yueru Li 18
1'İNCİ PERİYOT: 19-15
DEVRE: 37-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-75
Basketbol Süper Ligi 16'ncı haftasında Mersin´de İlkem Yapı Tarsus Spor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş deplasmanda rakibini 95-711 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 10'uncu galibiyetini elde etti. Tarsus Spor ise parkeden 11'inci kez mağlup ayrıldı.
DHA-Spor - Türkiye-Mersin - Mustafa ERCAN
2023-12-24 18:01:48
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