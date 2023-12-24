Beşiktaş, Mersin'e geldi Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maç için bu kente geldi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maç için bu kente geldi.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlı kafile, karşılaşma öncesinde hava yolu ile Adana'ya gitti. Adana havaalanında Beşiktaş taraftarları tarafından karşılanan siyah-beyazlı kafile, daha sonra kara yolu Mersin'e gitti. Maç öncesinde kalacağı otele geçen kafile, burada da taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin Hatayspor maçı kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları devam eden Emrecan Uzunhan, Necip Uysal, Umut Meraş, Chamberlain, takımla çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Tayyip Salha Sanuç ile Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan Bailly, Rosier, Onana, Ghezzal ve Aboubakar kadroda yer almadı. Geçtiğimiz hafta görev alamayan Gedson ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Siyah-beyazlıların Atakaş Hatayspor müsabakasında kadrosunda yer alan futbolcular şöyle: "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Daniel Amartey, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Takım otobüsünün gelmesi

- Yöneticilerin ve futbolcuların otobüsten inmesi

- Toplanan taraftarlar

- Polisin güvenlik önlemi

- Genel ve detay

DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Yenişehir - Mustafa ERCAN

2023-12-24 17:29:29