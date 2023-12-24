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        Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:35
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        Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtan ve internet sitelerine koydukları sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kimliği belirlenen 5 şüpheli, Mersin, İstanbul ve Bitlis'teki ikametlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

        Zanlıların adreslerinde ele geçirilen 4 cep telefonu, 3 banka kartı, 4 SIM kart ve harici bellek incelemeye alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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