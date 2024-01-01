Mersin'de kıyıya 4 metrelik cam göz köpekbalığı vurdu

MERSİN´de 4 metrelik 400 kilogram ağırlığında ölü cam göz köpek balığı kıyıya vurdu. Köpek balığı vinçle denizden çıkarıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi sahilinde dolaşan vatandaşlar kıyıda köpek balığını fark edince durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, incelemenin ardından Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ı bilgilendirdi. Kıyıya gelerek inceleme yapan Prof. Dr. Ayas, 4 metre 10 santim uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığında köpek balığının cinsinin dişi cam göz köpek balığı olduğunu tespit etti.

Vinç yardımı ile denizden çıkarılan köpek balığının gömüleceği öğrenildi.

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