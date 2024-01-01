Mersin'de çevre gönüllüleri yılın ilk gününde denize girdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir grup çevre gönüllüsü, yeni yılın ilk gününü denizde yüzerek geçirdi.

Çevre gönüllülerinden oluşan Bozyazı Turkuaz Grubu, ilçe sahilinde yüzme etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılanlar, soğuk havaya rağmen denize girdi.

Bir süre yüzen vatandaşlar, sonrasında kumsalda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Grup sorumlusu Bahadırhan Karakoç, gazetecilere, her yıl 1 Ocak'ta denizde buluştuklarını söyledi.

Etkinliği 9 yıldır sürdürdüklerini belirten Karakoç, "Bölgemizde 365 gün denize girilebileceğini, turizmin sadece yaz ayıyla sınırlı olmadığını göstermek istedik." dedi.

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