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        Mersin'de çevre gönüllüleri yılın ilk gününde denize girdi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir grup çevre gönüllüsü, yeni yılın ilk gününü denizde yüzerek geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:07
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        Mersin'de çevre gönüllüleri yılın ilk gününde denize girdi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir grup çevre gönüllüsü, yeni yılın ilk gününü denizde yüzerek geçirdi.

        Çevre gönüllülerinden oluşan Bozyazı Turkuaz Grubu, ilçe sahilinde yüzme etkinliği düzenledi.

        Etkinliğe katılanlar, soğuk havaya rağmen denize girdi.

        Bir süre yüzen vatandaşlar, sonrasında kumsalda hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Grup sorumlusu Bahadırhan Karakoç, gazetecilere, her yıl 1 Ocak'ta denizde buluştuklarını söyledi.

        Etkinliği 9 yıldır sürdürdüklerini belirten Karakoç, "Bölgemizde 365 gün denize girilebileceğini, turizmin sadece yaz ayıyla sınırlı olmadığını göstermek istedik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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