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        Mersin'de seyir halindeki servis otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'inTarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan servis otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 21:31 Güncelleme: 01.01.2024 - 21:37
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        Mersin'de seyir halindeki servis otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'inTarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan servis otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 VK 3192 plakalı havalimanı servis otobüsü, Akgedik Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle lastiklerinden yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti, yolcuları indirdi.

        Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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