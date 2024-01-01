Adana ve Mersin'de yeni yıl kutlandı

Adana ve Mersin'de yılbaşı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da bazı vatandaşlar 2024 yılının ilk dakikalarında Uğur Mumcu Meydanı'nda süslenen yılbaşı ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan bazı vatandaşlar sokakta davul zurna eşliğinde eğlendi.

Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

- Mersin

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince "Sokak Partisi" etkinliği düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen programda, sanatçılar sahne aldı.

Meydanda kurulan yeni yıl pazarında da yılbaşı süsleri, yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Vatandaşlar, alandaki ışık tüneli ve yılbaşı ağacının önünde günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kutlamaların yapıldığı bölgelerde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

- Hatay'da sessizlik hakim

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ise yeni yılın ilk dakikalarında sessizlik hakim oldu.

Türk bayraklarının asıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürdü.

Depremler nedeniyle kutlama etkinliklerinin yapılmadığı kentte, bazı vatandaşların havai fişekle yeni yılı kutladığı görüldü.

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