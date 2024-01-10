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        Hatayspor - Gaziantep FK maçının ardından

        Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hatayspor Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:36 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:40
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        Hatayspor - Gaziantep FK maçının ardından
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        Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hatayspor Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.

        1 puanı hak ettiklerini dile getiren Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, "Bugün önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü ligin ilk devresini kapattık, bu son maçımızdı. Buraya geldiğimizde takımın 0 puanı vardı ancak şu ana kadar 21 puan topladık. Defansif olarak iyi performans ortaya koyduk ofansif olarak da 2-3 tane pozisyona girdik fakat bunları değerlendiremedik. Bana göre futbolcularım bugün verdiği mücadele ile 1 puanı hak ettiklerini düşünüyorum, kalpten oynadılar. Gelecek hafta Fenerbahçe'ye karşı zorlu bir maç bizi bekliyor. Sumudica hocamız rahatsızlığı nedeniyle bu hafta kulübede olamadı ama Fenerbahçe maçında kulübede olacaktır. Onunla Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        VOLKAN DEMİREL: KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI

        Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Berabere kaldığımız maç sayısı 8. Bunların 5'i 0-0 bitti. En azından 3 tanesinden galip gelsek şu an başka bir şey konuşuyorduk. Ama maalesef skor alamazsanız olumsuzluklar ön plana çıkıyor. Çalışacağız, devam edeceğiz, gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. Bu takım ilk 8 hafta üst düzey bir performans verdi ve beklentileri yükseltti bunun farkındayım. Yeni bir takımız. Yukarılara tırmanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit açıklaması

        - Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklaması

         

        DHA-Spor - Türkiye-Mersin / Merkez - Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

        2024-01-10 20:36:29

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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