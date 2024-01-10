Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Mersin'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Katılımcıların saygı duruşunda bulunduğu programda, İstiklal Marşı okundu.

Tepe, gazeteciliğin, doğru habercilik anlayışıyla birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Kamuoyunu bilgilendirmek için çalıştıklarını dile getiren Tepe, şöyle konuştu:

"Basın meslek ilkelerine bağlı, tarafsız, kamu yararını her şeyin üstünde tutan ve özel hayata saygılı şekilde çalışmalarını sürdüren tüm basın mensuplarının gününü kutluyorum. Gazetecilik uğruna hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazeteciler, toplumun gözü kulağı olmaya devam edecektir."

Törene, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir ve gazeteciler katıldı. ​​​​​​​​​​​​​​