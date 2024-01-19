Mersin Uluslarası Limanı, Araç Rezervasyon Sistemi'ni tanıttı MERSİN Uluslararası Limanı (MIP), MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh'in ev sahipliğinde düzenlenen lansman etkinliğinde yeni 'Araç Rezervasyon Sistemi (VBS) tanıtıldı. Yeni sistemin liman kullanıcılarına daha pratik ve hızlı rezervasyon imkanı sunarak daha fazla müşteri memnuniyeti ve operasyonel verimlilik sağlaması hedefleniyor.

MERSİN Uluslararası Limanı (MIP), MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh'in ev sahipliğinde düzenlenen lansman etkinliğinde yeni 'Araç Rezervasyon Sistemi (VBS) tanıtıldı. Yeni sistemin liman kullanıcılarına daha pratik ve hızlı rezervasyon imkanı sunarak daha fazla müşteri memnuniyeti ve operasyonel verimlilik sağlaması hedefleniyor.

Araç Rezervasyon Sistemi, liman kullanıcılarının önceden rezervasyon yapmalarını ve araç hareketlerini etkin bir şekilde takip etmelerini sağlayarak operasyonel süreçleri daha öngörülebilir hale getiriyor. Liman içindeki araç hareketliliğini optimize etmek ve müşterilere daha hızlı, düzenli ve güvenilir hizmet sağlamak için tasarlanıyor.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, yaptığı açıklamada "Tasarladığımız Araç Rezervasyon Sistemi sadece müşterilerimize değerli bir hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda liman içindeki lojistik yönetimini daha akıllı ve daha verimli hale getiriyor. Araç Rezervasyon Sistemi, müşterilerimize daha etkin ve verimli hizmet sunma hedefimizin bir yansıması ve MIP'nin yenilikçilik ve mükemmelliğe olan bağlılığının bir göstergesidir" dedi.