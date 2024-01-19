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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:09 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:09
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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, örgüt üyesi olduğu belirlenen F.A'nın adresi tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesindeki ikamete düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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