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        Mersin'de PKK/KCK propagandası iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:32
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        Mersin'de PKK/KCK propagandası iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, terör örgütü propagandasını yaptığı belirlenen 7 zanlının kimliği tespit edildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı. Adreslerde çok sayıda materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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