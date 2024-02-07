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        28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.U. (44), gizlendiği evde yakalanıp, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:30
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        28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.U. (44), gizlendiği evde yakalanıp, cezaevine gönderildi.

        Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 'yakın akrabayı öldürme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'hırsızlık' suçlarından hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U.'nun saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi. H.U. saklandığı evde yakalanırken, yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi. H.U. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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