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        Villeneuve d'Ascq LM - USK Prag: 84-78

        SALON:Servet Tazegül HAKEMLER: Cecilia Toth, Viola Györgyi, Petar PesicVİLLENEUVE D'ASCQ LM: Zellous 11, Smalls 18, Gueye 4, Heriaud 9, Mununga 2, Diaby 14, Burke 6, Salaun 15, Mbaka 5USK PRAG: Cazorla 6, Vorackova 5, Conde 8, Ayayi 24, Vyoralova 13, Magbegor 6, Hof 4, Sabally 12 1'İNCİ PERİYOT: 26-27DEVRE: 37-433'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62FIBA EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final etabının ilk yarı finalinde Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM, Çekya ekibi USK Prag'ı 84-78 yenerek finale yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 17:59 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:00
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        Villeneuve d'Ascq LM - USK Prag: 84-78
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        SALON:Servet Tazegül

        HAKEMLER: Cecilia Toth, Viola Györgyi, Petar Pesic

        VİLLENEUVE D'ASCQ LM: Zellous 11, Smalls 18, Gueye 4, Heriaud 9, Mununga 2, Diaby 14, Burke 6, Salaun 15, Mbaka 5

        USK PRAG: Cazorla 6, Vorackova 5, Conde 8, Ayayi 24, Vyoralova 13, Magbegor 6, Hof 4, Sabally 12

        1'İNCİ PERİYOT: 26-27

        DEVRE: 37-43

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62

        FIBA EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final etabının ilk yarı finalinde Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM, Çekya ekibi USK Prag’ı 84-78 yenerek finale yükseldi.

        Finale yükselen Villeneuve'nin rakibi, ÇBK Mersin - Fenerbahçe karşılaşmasının galibi olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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