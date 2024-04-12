Villeneuve d'Ascq LM - USK Prag: 84-78
SALON:Servet Tazegül HAKEMLER: Cecilia Toth, Viola Györgyi, Petar PesicVİLLENEUVE D'ASCQ LM: Zellous 11, Smalls 18, Gueye 4, Heriaud 9, Mununga 2, Diaby 14, Burke 6, Salaun 15, Mbaka 5USK PRAG: Cazorla 6, Vorackova 5, Conde 8, Ayayi 24, Vyoralova 13, Magbegor 6, Hof 4, Sabally 12 1'İNCİ PERİYOT: 26-27DEVRE: 37-433'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62FIBA EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final etabının ilk yarı finalinde Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM, Çekya ekibi USK Prag'ı 84-78 yenerek finale yükseldi.
SALON:Servet Tazegül
HAKEMLER: Cecilia Toth, Viola Györgyi, Petar Pesic
VİLLENEUVE D'ASCQ LM: Zellous 11, Smalls 18, Gueye 4, Heriaud 9, Mununga 2, Diaby 14, Burke 6, Salaun 15, Mbaka 5
USK PRAG: Cazorla 6, Vorackova 5, Conde 8, Ayayi 24, Vyoralova 13, Magbegor 6, Hof 4, Sabally 12
1'İNCİ PERİYOT: 26-27
DEVRE: 37-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-62
FIBA EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final etabının ilk yarı finalinde Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM, Çekya ekibi USK Prag’ı 84-78 yenerek finale yükseldi.
Finale yükselen Villeneuve'nin rakibi, ÇBK Mersin - Fenerbahçe karşılaşmasının galibi olacak.
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